Украина предложила "Газпрому" скидку на транзит газа

Украина предлагает "Газпрому" скидку в размере 50% на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, пишет Bloomberg

Украина предлагает эти дополнительные возможности для всех стран — потенциальных транзитеров. <...> Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%. Владимир Зеленский

При этом глава украинского государства подчеркнул, что возможности предлагаются всем странам, которые потенциально могут прокачивать газ через страну.

Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и "Газпрому". Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50 процентов. Владимир Зеленский

По его словам, Киев гарантирует транзит и особые антикризисные условия для объемов, которые превышают предусмотренные по контракту.

Позвольте мне внести ясность: я уверен, что если мы не сделаем этого прямо сейчас, потери Европы этой зимой будут огромными. Только быстрые скоординированные меры могут остановить кризис. Владимир Зеленский

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.