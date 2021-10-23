Ученые назвали лучшее время суток для вакцинации

Активность иммунной системы становится более высокой по утрам, что необходимо учитывать при вакцинации, сообщает zakon.kz

Об этом свидетельствуют результаты исследования Женевского университета (UNIGE) в Швейцарии и Университета Людвига-Максимилиана (LMU) в Германии, передает портал Neuroscience News.

Специалисты провели серию экспериментов на лабораторных мышах и человеческих клетках. Они наблюдали за движением дендритных клеток, которые активно распознают антигены, а затем мигрируют в лимфоузлы, где передают информацию Т-лимфоцитам, ответственным за выработку антител.

Оказалось, что дендритные клетки перемещаются быстрее перед тем, как сам организм переходит в активную фазу. Для мышей это день, а для человека — раннее утро. Именно поэтому вакцинация в это время суток более эффективна. То же надо учесть при противоопухолевой иммунотерапии, так как это может повысить эффективность процедур.