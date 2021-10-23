ВС США ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Вооруженные силы США ликвидировали одного из высокопоставленных лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена на территории РК), нанеся авиаудар по Сирии, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное командование (CENTCOM) ВС США.

При авиаударе США в северо-западной части Сирии сегодня был убит высокопоставленный главарь "Аль-Каиды" Абдул Хамид Аль-Матар. У нас нет информации о гибели мирных жителей в результате удара, – говорится в заявлении пресс-секретаря Центрального командования США Джона Ригсби.

Отмечается, что удар был нанесен с использованием самолета MQ-9.