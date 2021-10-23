Врач перечислил самые вредные для здоровья продукты

Терапевт-гастроэнтеролог перечислил наиболее вредные для здоровья продукты, сообщает zakon.kz.

Дмитрий Карпенко отметил в беседе с агентством Прайм, что опасными для людей условно "вредные" продукты становятся в зависимости от частоты их потребления.

Он назвал среди таковых переработанное мясо, например, колбасу и мясные деликатесы, кондитерские, мучные, молочные изделия, сладкие безалкогольные напитки.

Карпенко добавил, что более "вредными" эти продукты делают хронические заболевания, присутствующие у человека. Так, регулярное употребление приводит к избыточному весу, вплоть до ожирения из-за чрезмерной калорийности.

На сегодняшний день, несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потреблением полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов, – подчеркнул гастроэнтеролог.

Неправильное питание увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний и некоторых видов онкологии.