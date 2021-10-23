Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1732 случая. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных в 10 человек. Город Алматы продолжает лидировать по числу заболевших, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан – 172,

в городе Алматы – 234,

в городе Шымкент – 44,

в Акмолинской области – 148,

в Актюбинской области – 42,

в Алматинской области – 105,

в Атырауской области – 29,

в ВКО – 110,

в Жамбылской области – 33,

в ЗКО – 51,

в Карагандинской области – 161,

в Костанайской области – 131,

в Кызылординской области – 40,

в Мангистауской области – 9,

в Павлодарской области – 225,

в СКО – 165,

в Туркестанской области – 33.

Всего в стране подтверждено 926 534 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1979 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан – 70,

в городе Алматы – 261,

в городе Шымкент – 36,

в Акмолинской области – 107,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 108,

в Атырауской области – 75,

в ВКО – 235,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 172,

в Карагандинской области – 174,

в Костанайской области – 245,

в Кызылординской области – 55,

в Мангистауской области – 44,

в Павлодарской области – 198,

в СКО – 150,

в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 869 940 человек.