Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки

23 октября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 22 октября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1732 случая. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован незначительный спад зараженных в 10 человек. Город Алматы продолжает лидировать по числу заболевших, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан – 172,
  • в городе Алматы – 234,
  • в городе Шымкент – 44,
  • в Акмолинской области – 148,
  • в Актюбинской области – 42,
  • в Алматинской области – 105,
  • в Атырауской области – 29,
  • в ВКО – 110,
  • в Жамбылской области – 33,
  • в ЗКО – 51,
  • в Карагандинской области – 161,
  • в Костанайской области – 131,
  • в Кызылординской области – 40,
  • в Мангистауской области – 9,
  • в Павлодарской области – 225,
  • в СКО – 165,
  • в Туркестанской области – 33.

Всего в стране подтверждено 926 534 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1979 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан – 70,
  • в городе Алматы – 261,
  • в городе Шымкент – 36,
  • в Акмолинской области – 107,
  • в Актюбинской области – 16,
  • в Алматинской области – 108,
  • в Атырауской области – 75,
  • в ВКО – 235,
  • в Жамбылской области – 23,
  • в ЗКО – 172,
  • в Карагандинской области – 174,
  • в Костанайской области – 245,
  • в Кызылординской области – 55,
  • в Мангистауской области – 44,
  • в Павлодарской области – 198,
  • в СКО – 150,
  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 869 940 человек.


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