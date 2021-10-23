Папа Римский обратился к Лионелю Месси

Папа Римский Франциск выразил благодарность аргентинскому нападающему французского ПСЖ Лионелю Месси за футболку парижской команды с автографом, сообщает zakon.kz.

Вещь, на которой было написано "С большой любовью", передал Франциску премьер-министр Франции Жан Кастекс, который посетил Ватикан с официальным визитом.

Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту. Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался, – сказал Франциск, чьи слова передает Telam.

Папа Римский – футбольный болельщик, он поддерживает аргентинский клуб "Сан-Лоренсо".