В Нур-Султане прошел посвященный медработникам концерт "Дәрігер мерейі"

В столичной филармонии имени Еркегали Рахмадиева при поддержке акимата города состоялся концерт "Дәрігер мерейі" для людей в белых халатах, сообщает zakon.kz.

На вечере выступили симфонический оркестр, дирижер Ернар Нуртазин, заслуженные деятели РК Клара Толенбаева, Сундет Байгожин, Лукпан Жолдасов, Алтынай Жорабаева, Государственный струнный квартет имени Газизы Жубановой, ансамбль народного танца "Шалкыма" и детский хор "Достар", лауреаты международных и республиканских конкурсов, – пишет официальный сайт акимата Нур-Султана.

Концерт был посвящен медицинским работникам, которые борются за каждого пациента. Медицинские работники всегда рядом и заботятся о пациентах. В период пандемии медработники также стоят на передовой, спасая жизни людей.

По поручению главы государства был принят пакет стимулирующих мер, направленных на поддержку врачей и медицинских работников. Кроме того, ведется работа по поэтапному повышению заработной платы врачей.

Отметим, что этим летом на левом берегу столицы по поручению президента было открыто новое общественное пространство – Аллея врачей. Его площадь составляет 11 гектаров, здесь расположены тихие и уютные места отдыха. Аллея расположена в Есильском районе столицы на улицах Сыганак, Туркестан, Акмешит и Алматы.

На территории Аллеи медиков был установлен памятник "Алтын жүрек", посвященный медицинским работникам, внесшим большой вклад в борьбу с эпидемией коронавируса.

Мероприятие прошло с соблюдением всех саннорм и требований карантина.