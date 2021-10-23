Большинство пожаров в Алматы происходит в выходные – ДЧС

Анализ причин произошедших в Алматы пожаров показывает, что наибольшее их количество в жилом секторе приходится на выходные дни, сообщает zakon.kz.

Это обусловлено тем, что в выходные-праздники и в предшествующие им дни горожане расслабляются, в том числе и с помощью алкоголя. В результате контроль за отопительными приборами снижается, объяснили в пресс-службе ДЧС города Алматы.

Наибольшее количество пожаров в жилом секторе происходит в вечернее время между 18:00 и 00:00 – 103 случая – 31% от общего количества пожаров. Между 12:00 и 18:00 – 94 случая – 28%, между 00:00 и 6:00 – 78 случаев – 23%. Между 6:00 и 12:00 – 57 случаев – 17%. пресс-служба ДЧС города Алматы

В ведомстве добавили, что возникновению пожаров в жилом секторе способствует невысокая культура пожаробезопасного поведения и низкая социальная ответственность граждан.

Кроме того, необходимо учитывать высокую степень изношенности жилого фонда (25% частных жилых домов со сроком эксплуатации более 50 лет), инженерного оборудования.