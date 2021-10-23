В этом проявятся мозги – психолог посоветовала женщинам одеваться на работу сексуально

Психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению Яна Лейкина посоветовала женщинам носить сексуальную одежду на работу, сообщает zakon.kz.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Специалист указала на то, что в последнее время многие женщины подражают мужчинам в одежде. По словам эксперта, таким образом дамы пытаются выглядеть солиднее, чтобы хотя бы внешне уравнять себя в полномочиях. Однако Лейкина убеждена, что женскую красоту не стоит скрывать под элементами мужского стиля.

Я считаю, что женщина должна стремиться, чтобы замечали ее привлекательность. Чтобы было непонятно, что она прилагает для этого особенные усилия. В этом проявятся ее мозги. Яна Лейкина

Ранее российский модельер Виктория Андреянова в разговоре с изданием "Лента.ру" заявила об отказе офисных сотрудниц от сексуального стиля одежды, который пользовался популярностью в конце прошлого и начале нынешнего века. Она считает, что для женщины перестало быть целью становиться объектом сексуального или иного внимания ради достижения карьерного роста.