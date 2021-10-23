Станет чуть теплее – погода в Казахстане на 24 октября

Погоду на 24 октября в Казахстане синоптики обещают по-осеннему переменчивой, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" передает, что на большую часть территории Казахстана начнут поступать теплые воздушные массы из районов Ирана, которые обусловят постепенное повышение температуры воздуха. Лишь на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, вызывая понижение температуры воздуха.

Но фронтальные системы продолжат оказывать свое влияние практически на все области страны, принося осадки в виде дождя и снега.

В Нур-Султане ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области в воскресенье сохраняется ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Днем 12+14 градусов, ночью 0-2 градуса.

В Шымкенте облачно, температура воздуха 16+18 градусов, ночью 0+2 градуса.

Туман ожидается на севере Костанайской, ночью и утром на востоке и севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с.