У казахстанских гимнастов остался один шанс на медаль

В Японии заканчивается Чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщает zakon.kz.

Участникам мирового первенства осталось провести последний день соревнований. 24 октября спортсмены разыграют медали в пяти дисциплинах. В одной из них на перекладине выступит лидер мужской сборной Казахстана Милад Карими.

Шанс примерить медаль нынешних соревнований был у Милада Карими 23 октября, в финале в вольных упражнениях, но его результат оказался далеко за пределами лучших, он занял 7-е место. Другой казахстанец, Нариман Курбанов, сумел занять 4-е место в финальном упражнении на коне.

Куандык Шынасилов