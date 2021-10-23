У казахстанских гимнастов остался один шанс на медаль

23 октября 2021, 21:08
Фото: Olympic.kz

В Японии заканчивается Чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщает zakon.kz.

Участникам мирового первенства осталось провести последний день соревнований. 24 октября спортсмены разыграют медали в пяти дисциплинах. В одной из них на перекладине выступит лидер мужской сборной Казахстана Милад Карими.

Шанс примерить медаль нынешних соревнований был у Милада Карими 23 октября, в финале в вольных упражнениях, но его результат оказался далеко за пределами лучших, он занял 7-е место. Другой казахстанец, Нариман Курбанов, сумел занять 4-е место в финальном упражнении на коне.

Куандык Шынасилов


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?