Зарина Диас вышла в финал ITF Women 80

Третья ракетка Казахстана Зарина Диас сыграет в решающем матче турнира в американском штате Джорджия, сообщает zakon.kz.

В полуфинале алматинка одолела бразильянку Беатрис Хаддад Майю – 6:4, 6:1. И теперь, 24 октября, сыграет за титул данных состязаний. Соперница по финалу – очень опытная и известная теннисистка из США Мэдисон Бренгл, которая посеяна здесь под первым номером.

А Зарина Диас получила от организаторов второй номер посева. Таким образом, за чемпионство поборются две лучшие спортсменки этих соревнований.



Куандык Шынасилов