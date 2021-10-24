Федор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона

Российский боец ММА Федор Емельяненко за 45 секунд нокаутировал Тимоти Джонсона в главном поединке турнира Bellator 269, который прошел в Москве, сообщает zakon.kz.

"Последний император", как еще называют Федора Емельяненко, уложил соперника уже в первом раунде. Для 45-летнего россиянина эта победа стала 40-й в карьере, 16 из них он одержал нокаутом.

В своей карьере Емельяненко шесть раз проигрывал, один бой был признан несостоявшимся. Последний бой Федор провел около двух лет назад, в декабре 2019 года. Тогда Емельяненко победил американца Куинтона Джексона.

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Куандык Шынасилов