Госдеп США причислил граждан России к "бездомным национальностям"

Государственный департамент США причислил граждан России, желающих получить американскую визу, к "бездомным национальностям" (англ. Homeless Nationalities), передает zakon.kz.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на отчет, опубликованный на сайте ведомства.

Уточняется, что в эту категорию попадают граждане тех стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В таком случае заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

Отмечается, что в настоящее время россияне могут подавать заявления на американскую визу в столице Польши. Всего в список "бездомных национальностей" попали граждане десяти стран. Среди них Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.