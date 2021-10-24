Дэвид Бекхэм станет лицом Чемпионата мира по футболу в Катаре

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм станет лицом Чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, англичанин подписал 10-летнее соглашение, по которому будет получать 15 миллионов фунтов в год. В октябре Бекхэм летал в Доху, чтобы посетить стадионы, строящиеся к Чемпионату мира, а также встретиться с высокопоставленными лицами.

Проведение Чемпионата мира в Катаре вызывает много споров из-за соблюдения прав человека и ЛГБТ-сообщества. Бекхэма заверили, что болельщики в Катаре будут в безопасности и смогут вывешивать радужные флаги на стадионах. Перед подписанием контракта экс-футболист проконсультировался со своей женой, певицей Викторией Бекхэм. Бывший игрок сборной Англии верит, что проведение Чемпионата мира в Катаре может привести к значительным положительным изменениям.

Планетарное первенство впервые в истории пройдет на территории ближневосточного государства с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В турнире примут участие 32 национальные сборные.