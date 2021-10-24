Под Москвой разбился самолет – есть погибшие

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета у города Руза в Московской области, сообщает zakon.kz.

Самолет Аэропракт А-22 "Летучая лисица" потерпел крушение почти сразу после взлета. В результате аварии погибли пилот и его спутница, передает РИА Новости.

В настоящее время на месте крушения продолжают работать 34 сотрудника МЧС и представители следственных органов. Также были привлечены силы 12 единиц специальной техники.

Источник ТАСС в авиационных службах утверждает, что предварительной причиной крушения считается ошибка пилотирования.

Аэропракт A-22 – сверхлегкий летательный аппарат, разработанный в середине 90-х годов прошлого века в Украине и выпускаемый с 1999 года по настоящее время. Его максимальный экипаж состоит из одного пилота и одного пассажира, максимальный взлетный вес составляет 450 кг. Он способен летать на высоте до 3100 м со скоростью 200 км/ч.