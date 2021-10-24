Пьяный водитель протаранил газовую трубу в пригороде Актау

Инцидент произошел 23 октября. В 22:00 на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о ДТП в селе Баскудук, сообщает zakon.kz.

Как передает Lada.kz, в газовую трубу врезался водитель УАЗ Patriot.

После столкновения машина и газопровод загорелись. Никто не пострадал, пожар ликвидировали спасатели и работники газовой службы.

На водителя полиция составила административный протокол по ч. 3 ст. 608 КоАП РК ("Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества").