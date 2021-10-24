Китай вывел на орбиту спутник для борьбы с космическим мусором

24 октября Китай успешно запустил новый спутник "Шицзянь-21" с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), сообщает zakon.kz.

Аппарат предназначен для испытания технологий по ликвидации космического мусора, передает РИА Новости со ссылкой на корпорацию аэрокосмической науки и техники КНР.

Для данного семейства ракет-носителей это уже 393-й запуск.

Ранее в этом году китайские космонавты впервые начали работу на строящейся китайской орбитальной станции. В июне экипаж из трех человек на корабле "Шэньчжоу-12" успешно добрался до китайского базового модуля на орбите, затем произошла стыковка и началась официальная миссия, которая продлится три месяца.