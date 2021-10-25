Не менее 17 человек погибли в афганском Герате в столкновениях с "Талибаном"

Не менее 17 человек, включая женщин и детей, погибли в результате вооруженных столкновений между формированиями радикального движения "Талибан" (запрещено в Казахстане) и вооруженной группой в городе Герат на северо-западе Афганистана, сообщает zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Etilaat Roz.

По информации издания, в районе обеда в воскресенье, 24 октября, на улицах города началась перестрелка, продлившаяся до конца дня. Среди жертв семь детей и три женщины. Еще несколько человек получили ранения и были доставлены в местную больницу.

Сообщается, что это первое подобное вооруженное столкновение в Герате с момента, как 12 августа талибы установили контроль над городом.