Врач назвал продукт, который борется с дисбактериозом

По словам врача-нутригенетика, квашеная капуста может практически полностью решить проблему с дисбактериозом, сообщает zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, капуста богата витаминами, в том числе витамином С, который при закваске переходит в более активное состояние.

Раньше моряки в дальнее плавание брали на борт бочки квашеной капусты, чтобы избежать авитаминоза и цинги. Но у этого продукта есть и другие ценные качества, отметил Андрей Золотарев.

Часто забывают о самом главном уникальном свойстве данного продукта: именно квашеная капуста может решить практически полностью проблему с дисбактериозом. Дело в том, что она содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника, – пояснил диетолог.

Покупную квашеную капусту врач посоветовал перед употреблением промывать. По его словам, это нужно, чтобы убрать избыток соли и уксуса, которые обычно обильно добавляют в продукт для его более длительной сохранности. Также покупная капуста может содержать различные искусственные усилители вкуса и консерванты – промывание поможет уменьшить их количество.

Золотарев объяснил, на что нужно обращать внимание при покупке квашеной капусты.

Лучше выбирать капусту с меньшим содержанием уксуса. Обратите внимание, чтобы она была свежая. Желательно посмотреть, чтобы фракции, волокна капусты были крепкие, плотные. Если вы видите, что она "расползлась", значит, ее передержали – даже если срок годности выставлен вроде бы свежий, скорее всего, производитель лукавит, – сказал он в интервью радио Sputnik.

Если в капусту добавлена морковь и, еще лучше, ягоды – например, клюква – то продукт будет еще полезнее, продолжил врач.

Диетолог предупредил, что полезна квашеная капуста не всем: ее нужно с большой осторожностью потреблять людям, у которых имеются гастрит, язвенная болезнь и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.