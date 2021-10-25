В Талдыкоргане 24-летний водитель Toyota погиб после наезда на столб

25 октября 2021, 08:44
Фото: instagram.com/taldykorganec.insta

Ночью 24 октября в городе Талдыкорган произошло смертельное ДТП, передает zakon.kz.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 октября около 22:18. Установлено, что 24-летний водитель автомашины марки Toyota Camry, двигаясь в восточном направлении по улице Конаева, не справился с управлением и наехал на электрический столб, – говорится в сообщении ДП Алматинской области.

В результате ДТП водитель Toyota скончался в машине скорой помощи, не доезжая до больницы. В аварии также пострадала 22-летняя пассажирка, которая с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу.

По факту назначены необходимые экспертизы и начато уголовное расследование, предусмотренное ст. 345 ч. 2 УК РК.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta)


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?