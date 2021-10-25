Жибек Куламбаева впервые в карьере взяла титул ITF Women 25

Алматинская теннисистка Жибек Куламбаева выиграла финальный матч парного разряда на международном турнире из серии ITF World Tennis Tour W25, сообщает zakon.kz.

В решающем поединке за чемпионство казахстанка в дуэте с Мартыной Кубка из Польши переиграла Тамару Курович (Сербия) и Елену Малыгину (Эстония) – 7:5, 6:4.

Я очень рада, что мне удалось взять титул на 25-ке, да еще и дома. Теперь у меня в послужном списке есть это достижение. Спасибо моей напарнице Мартыне, которая здорово играла на протяжении всего турнира. Мы друг друга хорошо понимаем, это наш третий совместный титул. Если анализировать игру, то в первой партии мы проигрывали 1:3, но нам быстро удалось вернуть подачу и взять нить игры в свои руки. В теннисе все может измениться за одно мгновение, поэтому я очень довольна, что нам удалось развернуть игру и победить, – прокомментировала Жибек Куламбаева.

Алматинская теннисистка завоевала восьмой титул в сезоне и 13-й в карьере в парном разряде.

Куандык Шынасилов