Концепцию развития малого и среднего предпринимательства разработали в Казахстане

25 октября 2021, 10:33
Фото: pixabay.com

Министерство национальной экономики разработало проект концепции развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан до 2030 года, сообщает zakon.kz.

Концепция определяет видение и цели развития МСП Казахстана до 2030 года, основные принципы и подходы к реализации политики развития МСП, которая не может противоречить семи основным принципам НПР 2025:

  1. справедливое распределение благ и обязанностей;
  2. ведущая роль частного предпринимательства;
  3. честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей;
  4. рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики;
  5. развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа;
  6. "озеленение" экономики, охрана окружающей среды;
  7. принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом".

Цель Концепции – определить необходимые для развития МСП изменения в государственных политиках, установить "правила игры", сигнализирующие предпринимателям об изменении парадигмы государственной политики от приоритета поддержки к приоритету развития, роста и повышения конкурентоспособности с прекращением поддержки неконкурентоспособных субъектов МСП.

Документ предусматривает создание целостной государственной политики развития МСП, синхронизированной с другими государственными политиками, прямо или косвенно влияющими на МСП, и интегрированной в общую экономическую политику страны.

Концепция будет учитывать наличие ограничений по объему государственных ресурсов, находить взаимоприемлемые компромиссы при конфликтах с другими государственными политиками и влиять на все национальные проекты в части создания условий для развития МСП.

Также формулирует государственную политику по развитию МСП, которая определяет основные принципы и подходы для распределения государственных ресурсов, направленных на развитие МСП.

По данным МНЭ, доля МСП в ВВП за последние годы выросла на 6,8 п.п. и достигла 31,7%; общее количество субъектов МСП выросло на 7% и достигло 1,33 млн субъектов; общая численность занятых в МСП выросла на 8% и достигла 3,4 млн человек.

При этом основная масса субъектов МСП приходится на индивидуальных предпринимателей – 64% и крестьянские и фермерские хозяйства (КФХ) – 16%, данные по которым носят ограниченный и непрозрачный характер.

В целом результаты анализа приводят к выводу о том, что несмотря на положительную динамику общих количественных показателей, качественных изменений в МСП не наблюдается. Как следствие, количественный рост МСП имеет ограниченное положительное влияние на диверсификацию экономики, реализацию экспортного потенциала и обеспечение устойчивости долгосрочного экономического роста страны, – отмечают в Минэкономики.

В ведомстве представили свое видение развития малого и среднего предпринимательства к 2030 году.

Так, указывается, что миссия государства в развитии предпринимательства и МСП – создать социальную группу, наиболее заинтересованную в политических реформах, подотчетном и прозрачном правительстве.

Ядром этой социальной группы могут и должны стать независимые, конкурентоспособные и успешные предприниматели из состава МСП. Отечественная буржуазия, формируемая успешными предпринимателями, и хорошо оплачиваемые наемные сотрудники, работающие в конкурентоспособных средних компаниях, являются основной движущей силой в развитии страны и базой для формирования среднего класса.

Как отмечается, ключевым индикатором успешности реализации государственной политики стимулирования развития МСП является устойчивая доля МСП в ВВП страны на уровне 35%, в том числе доля среднего бизнеса – не менее 15% от ВВП, в 2025 году.

Основные принципы и подходы к развитию МСП

  • Свобода предпринимательства и конкуренции
  • Индивидуальная ответственность
  • Преобладание качества результата над количеством
  • Зависимость фискальных стимулов от фискальной добропорядочности

Политика развития МСП должна быть интегрирована в общий план развития страны и учитывать принципиальные изменения в рамках других Общенациональных приоритетов НПР 2025, которые будут оказывать прямое воздействие при ее реализации, – говорится в документе.

Также разработан план действий по реализации концепции развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.

В частности, он предусматривает мероприятия:

  • устранение административных барьеров бизнеса, нетарифных барьеров в торговле;
  • свобода инвестиций и справедливая конкуренция;
  • защита прав собственности;
  • эффективность судов;
  • налоговая нагрузка;
  • транспарентность деятельности правительства;
  • вход в бизнес и выход из бизнеса;
  • развитие бизнеса и др.

Всего план предусматривает порядка 80 различных мероприятий, в том числе принятие ряда законов.

Посмотреть полный текст документа можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 11 ноября.


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