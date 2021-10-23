23 октября в Актобе прошел вечер вольной борьбы Wrestling stars - на ринге сошлись призеры Олимпиад, профессиональные борцы и деятели искусства.

Турнир в нашей стране организован впервые. В нем приняли участие 30 борцов в 8 весовых категориях – от 57 до 125 килограммов. Соревнования прошли в соответствии с правилами международной федерации "Объединенный мир борьбы".

В официальной части турнира гостями вечера стали аким области Ондасын Уразалин, депутат Мажилиса Парламента РК Алия Абсеметова, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев и другие.

Для нашего народа борьба всегда имела особое значение. Наша история полна подлинного героизма и доблести бесстрашных батыров и палуанов. Такие батыры, как Ермахан Ибраимов, Даулет Турлыханов и Бахтияр Байсеитов, продолжившие славный путь Абильсеита Айханова, Жаксылыка Ушкемпирова, образцами для которых стали Алпамыс и Кобыланды, подняли на высокий уровень честь отечественной школы борьбы. Ряд представителей нового поколения, последовавших за ними, мы увидим на этих соревнования. Добро пожаловать на состязание тарланов, дарабозов, следующих по пути старших братьев, защищавших честь великой страны! - сказал Ондасын Оразалин в приветственном слове.

На ринге сошлись бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Акжурек Танатаров, бронзовый призер Олимпиады в Токио Нурислам Санаев, белорусский борец, бронзовый призер Олимпиады в Рио Ибрагим Саидов, тренер РК Асет Иманбаев, неоднократный чемпион РК Бакдаулет Альментай, чемпион Азии Еркебулан Борангали, борцы Сергей Морозов, Арман Ашим, Ильдар Кудайбергенов, Асу Алмабаев, чемпион мира по workout Айтым Жакупов, Гойти Дазаев, Куат Хамитов. Профессиональным борцам не побоялись противостоять актер Асылхан Тулепов – дважды чемпион национального проекта "Өнер барысы", а также киноактеры Газрет Кажымуканулы и Жасулан Айтенов.

Состязания проходили по вольной и греко-римской борьбе. Поскольку "Wrestling Stars" проводился впервые, каждый участник провел лишь по одному бою. Победителю вручили денежный приз в размере 500 000 тенге, побежденному - 300 000 тенге.