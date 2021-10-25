Осадки, гололед и метель ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 26–28 октября, сообщает zakon.kz.

Согласно прогнозу, сохраняется неустойчивый характер погоды.

В центре Казахстана ночью понижение от –3...+5 до –7...+3, днем от 8–16 до 2–10 тепла, на востоке понижение от –3...+5 до –1...+7, днем от 10–18 до 0–8 тепла.

На юге страны небольшое понижение от –1...+7 до –3...+5, днем от 13–22 до 8–15 тепла. На юго-востоке республики колебание от –1...+7 до –3...+6, днем понижение от 12–20 до 7–15 тепла.