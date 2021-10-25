23 октября на трассе Актобе – Орск произошло ДТП, передает zakon.kz.

На автодороге проводились дорожные работы

26-летний водитель Lada-219410, двигаясь со стороны Актобе в сторону села К. Нокина, напротив села Украинка, нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с экскаватором, – сообщили в пресс-службе Актюбинской области.

В результате ДТП двое пассажиров автомашины Lada-219410 госпитализированы в реанимационное отделение БСМП Актобе.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 2 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Назначены судебно-автотехнические экспертизы.









