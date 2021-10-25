Бузова спела "Катюшу" на открытии Чемпионата мира по боксу

В столице Сербии состоялось открытие Чемпионата мира по боксу, сообщает zakon.kz.

Певица Ольга Бузова исполнила две песни на важном спортивном мероприятии.

Для меня огромная честь открывать своим выступлением Чемпионат мира по боксу среди мужчин. Вы все знаете, как я люблю бокс. Сегодня исполнила две прекрасные песни, – уточнила актриса на странице в Instagram.

Поклонники с восторгом восприняли исполнение телеведущей. Однако нашлись те, кто и раскритиковал выступление.

- Кровь из ушей; – Почему мне смешно; – Мне одной видно, что это жалкая пародия на Бритни? – написали комментаторы.

Чемпионат мира по боксу в этом году проходит в Сербии с 24 октября по 6 ноября. В нем представлено 100 стран и более 650 спортсменов.