Российские ученые показали фото дельта-штамма коронавируса, передает zakon.kz.

По информации РИА Новости, фотографии сняты на камеру электронного микроскопа. Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии.

По словам ученых, вирус искусственно вырастили на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки.

Индийский дельта-штамм выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.

Главные симптомы – головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа – как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.