Как пройти стажировку у ЧСИ

Министр юстиции РК приказом от 15 октября 2021 года внес изменения в Правила прохождения стажировки у частного судебного исполнителя, сообщает zakon.kz.
Так, говорится, что желающие пройти стажировку для получения лицензии на осуществление деятельности частного судебного исполнителя могут обратиться с заявлением в произвольной форме в Учебный центр при Республиканской палате частных судебных исполнителей.
К заявлению о допуске к прохождению стажировки у ЧСИ прилагаются следующие документы:
Приказ вводится в действие со 2 ноября 2021 года.
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