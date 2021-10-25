Казахстан и Венгрия будут развивать медицинский туризм

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял заместителя премьер-министра – министра финансов Венгрии Михая Варгу, прибывшего в Казахстан для участия в V заседании Стратегического совета Казахстан – Венгрия и казахстанском бизнес-форуме. Они обсудили перспективы расширения сотрудничества двух стран, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, финансово-банковской, инвестиционной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной сферах, АПК, ГМК, возобновляемой энергетике, фармацевтике, образовании и других сферах, – говорится в сообщении primeminister.kz.

Глава правительства отметил потенциал развития торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Казахстана с Венгрией на фоне высоких темпов восстановления национальных экономик двух стран.

В рамках казахстанско-венгерского бизнес-форума достигнуты договоренности по реализации совместных проектов в сферах медицинского туризма, агропромышленного комплекса, возобновляемой энергетики, транспорта и логистики, финансов.

Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам сотрудничества на площадке Международного финансового центра "Астана". К настоящему времени в МФЦА работает представительство Eximbank Венгрии, планируется расширение взаимодействия с другими венгерскими финансово-банковскими структурами.

Экономика Венгрии является одной из наиболее развитых в регионе Центральной и Восточной Европы. В 2020 году ВВП страны составил 155 млрд долларов. По прогнозам Европейской комиссии, после падения на 5% в 2020 году рост экономики в 2021 году составит 6,3%.

Ведущими отраслями экономики Венгрии являются машиностроение, АПК, металлургия, производство строительных материалов, фармацевтика, производство продовольствия, транспорт и логистика, легкая и химическая промышленности.

В июне текущего года Венгрия стала первой европейской страной, заключившей с Казахстаном соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации. В сентябре возобновлено регулярное прямое авиасообщение между городами Нур-Султан и Будапешт. Рассматривается возможность открытия прямых рейсов между Алматы и столицей Венгрии.