Взрыв на пороховом заводе под Рязанью – задержали руководителей

В рамках уголовного дела о взрыве в пороховом цехе в Рязанской области после допроса следственный комитет РФ задержал гендиректора и учредителя компании ООО "Разряд", передает zakon.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО "Разряд" Александр Егоршин и ее генеральный директор Сергей Нистраткин. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда уже поступило ходатайство следствия, задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Следствие просит избрать арест в отношении обвиняемых по 22 декабря, – сказала собеседница агентства.

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По информации, опубликованной на сайте фирмы, ТОО занимается утилизацией боеприпасов и их составных частей, производством, хранением и распространением взрывчатых материалов промышленного назначения, работает, используя сведения, составляющие государственную тайну, транспортируют опасные производственные объекты.

Взрыв и последующий пожар произошел 22 октября в дном из цехов компании по производству промышленных взрывчатых веществ "Разряд". Цех находился на площадях обанкротившегося завода синтетических волокон "Эластик". Погибла вся утренняя смена работников из 17 человек. В Рязанской области 25 октября объявлен днем траура.

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