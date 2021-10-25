В Казахстане появится Национальная сеть по профилактике наркомании

В Казахстане создадут Национальную сеть по профилактике наркомании под эгидой ООН, передает zakon.kz.

Корпоративный Фонд "Будущее без наркотиков" при Конгрессе молодежи Казахстана является одним из инициаторов создания Национальной сети по профилактике наркомании среди молодежи.

На сегодняшний день проблема наркомании становится более актуальной, так как получает широкий охват в молодежных кругах и является одной из самых масштабных проблем современного общества.

Участие самих молодых людей в профилактических мероприятиях является важным показателем нетерпимости данного явления в обществе среди молодежи и может послужить примером для других, считают представители КФ "Будущее без наркотиков".

Нынешний портрет наркомана резко отличается от того, какими мы привыкли его видеть в медиа. Наркомания затронула все слои общества и людей всех возрастов, с нашей стороны должна вестись скоординированная профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ среди молодежи. Объединение усилий позволит нам эффективно бороться за будущее нашей молодежи!, – рассказал исполнительный директор Фонда Жандос Актаев.

После презентации результатов исследования по употреблению психоактивных веществ среди молодежи в РК и международных стандартов по профилактике употребления наркотиков, всеми участниками консультации было решено создать Национальную сеть организации в рамках молодежной инициативы Управления ООН по наркотикам и преступности, с дальнейшим созданием региональной сети в Центральной Азии.

На встрече в качестве основных докладчиков также выступили Элизабет Маттефельд (координатор международных проектов УНП ООН, сектор профилактики употребления наркотиков, лечения и реабилитации), Гульмира Садвакасова, представитель РНПЦПЗ МЗ РК, и ряд представителей гражданского сектора.