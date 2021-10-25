Историю Шымкента обсудили на уровне ЮНЕСКО

В Шымкенте проходит двухдневная международная встреча "Место и роль Шымкента в истории Великого шелкового пути в системе культурного наследия ЮНЕСКО".

Организатором мероприятия выступил акимат Шымкента при участии Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, кластерного Бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану в Алматы.

Во встрече участвуют известные историки и археологи стран Центральной Азии, эксперты Министерства культуры и спорта, ученые Auezov University, которые обсуждают роль нашего города в истории Великого шелкового пути, его уникальность на центральноазиатской карте и возможность включения исторических объектов Шымкента в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии открытия приняли участие аким города Шымкент Мурат Айтенов, вице-министр культуры и спорта Нургиса Дауешов, директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы Криста Пиккат, генеральный секретарь Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Алия Байсабаева, координатор проекта "Шелковый путь", глава Азиатско-Тихоокеанского сектора Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Фенг Джинг.

Сегодня пройдут три пленарные сессии на темы "Историческая ретроспектива и перспектива города Шымкент", "Шымкент в историко-культурном пространстве Шелкового пути" и "Вопросы археологии, этнографии, музееведения города Шымкент".

26 октября запланированы встреча экспертов многонациональной номинации Фергано-Сырдарьинского отрезка Шелкового пути и вебинар по включению объектов на территории Шымкента в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По результатам которого будут даны экспертные заключения и рекомендации по включению объектов в престижный список.

Кроме того, участники встречи посетили историко-культурный комплекс "Шым кала", где их ознакомили с работами по музеефикации, консервации и реновации и презентовали проект развития Старого города. Также гости приняли участие в открытии этнофестиваля "Бес кару", посетили оружейную выставку и фотоэкспозицию художника Саида Атабекова.