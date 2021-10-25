За годы независимости многонациональный народ Казахстана еще больше сплотился – члены АНК

В столичном вузе – Казахском национальном университете искусств "Шабыт" – завершил свою работу XXII Фестиваль дружбы народа Казахстана "Қазақстан – достық әлемі". Это масштабное мероприятие было организовано Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султана в честь 30-летия Независимости нашего государства, сообщает zakon.kz.

Фестиваль дружбы народа Казахстана получился, как и задумали, ярким, насыщенным, зрелищным, массовым. Об этом говорит и тот факт, что в нем участвовали 17 творческих коллективов этнокультурных центров столичной ассамблеи, представители государственных органов, посольств, парламентарии, ответственные должностные лица.

- Сегодня непростое время, в мире усиливается межэтническая и межконфессиональная напряженность, – отметил в своем приветственном слове руководитель Управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов. – В этих сложных условиях мы в первую очередь должны как зеницу ока беречь мир, стабильность и гражданское согласие в нашем обществе, воспитывать детей на основе высоких духовно-нравственных ценностей нашего многонационального народа.

По словам организаторов, участников и гостей фестиваля, этот фестиваль, ставший уже традиционным и востребованным среди астанчан, символизирует единение и согласие, благополучие и процветание. Ну а главное, создает все условия для свободного творчества на родном языке, воспитания уважения к культуре, традициям и обычаям этносов, стимулирует творческие начинания этнокультурных объединений, помогает представителям многочисленных этносов помнить свои корни, восстанавливать национальные традиции и обычаи. Собственно это и является целью данного мероприятия, и в его проведение вкладывается немало усилий, любви, искренности, что также отметили в своих приветствиях председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Галым Шойкин, депутат Мажилиса Парламента Ильяс Буларов и другие.

Напомним, накануне фестиваля в Нур-Султане под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева прошел Совет Ассамблеи народа Казахстана. По мнению спикеров и экспертов, участвовавших в работе совета, это важное событие в развитии нашего общего дела – укреплении межэтнического согласия и единства народа Казахстана. На повестке стояли важные вопросы, направленные на развитие социально-культурной жизни нашего общества.

Так, руководитель таджикского объединения "Файз" Туркестанской области Шокира Бабаева считает, что "вопросы образования и воспитания – это ключевые элементы формирования гражданской идентичности. В этот процесс свой вклад вносят школы, где есть возможность обучаться на языках этносов".

– В нашем регионе уже много лет функционирует уникальная школа-комплекс национального возрождения, – говорит заместитель председателя Центра Армянской культуры "Кентрон" Северо-Казахстанской области Светлана Малхасян. – Здесь дети наряду с государственным, русским и английским языками успешно изучают родной армянский язык. Встречи, знакомство с традициями и культурой родного этноса и, конечно же, с традициями и культурой тех, кто находится рядом, учится с тобой в одном классе, живет с тобой на одной улице, по моему мнению, хорошая возможность укрепления доверия и общения казахстанцев, начиная со школьных лет и далее в ходе взросления. Уверена, что это тоже будет способствовать формированию казахстанской гражданской идентичности и реализации принципа единства в разнообразии.

Также своим мнением поделился активист славянского этнокультурного центра "Отечество" Кордайского района Станислав Насыров: "На заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о языках народа Казахстана и молодежи, отметив, что народ и современная молодежь не должны ограничиваться знанием и изучением одного языка. Обязательно нужно владеть государственным языком – мы народ Казахстана. Не нужно забывать, необходимо развивать и свой национальный язык".

На расширенном заседании Совета АНК было озвучено много разных направлений работы, и они все важны, так как касаются злободневных тем нашего времени – воспитания патриотизма, морально-нравственных норм, образования молодежи и многих других, считает председатель Совета матерей Мухабат Миражапова.

– Благодаря расширенному заседанию АНК, которое мы прослушали в онлайн-режиме, мы узнали опыт других этнокультурных объединений нашей страны, – также поделилась своим мнением председатель Жамбылского областного польского центра "Полонез" Лариса Калькова. – Были подняты самые насущные проблемы: дети в интернете, образование, межэтнические отношения.

Примечательно, что Казахстан является примером для подражания для многих стран, и в этом огромная заслуга АНК. Сейчас многие страны постсоветского пространства, дальнего зарубежья изучают работу ассамблеи, опыт межэтнических отношений в нашей стране. У нас более ста этносов и народностей, и каждый имеет свои традиции, обычаи, язык, историю, культуру.

Лидеры и представители этнокультурных объединений едины во мнении: за 30 лет независимости многонациональный народ Казахстана еще больше сплотился и развивается.