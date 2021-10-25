Какие документы подписали Токаев и Бердымухамедов

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели двусторонние переговоры в расширенном формате, сообщает zakon.kz.

После встречи в узком формате главы двух стран продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, – говорится в сообщении Акорды.

Президент Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в братский Туркменистан.

Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели – вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень, – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев, отмечая символичность сегодняшней встречи в год 30-летия независимости наших государств, от имени казахстанцев сердечно поздравил весь туркменский народ с этой юбилейной вехой.

Казахстан решительно поддерживает миролюбивую политику Туркменистана и Ваши инициативы, направленные на дальнейшее укрепление кооперации как в регионе Центральной Азии, так и на всем евразийском пространстве. Внешняя политика Туркменистана неизменно носит созидательный характер. Мы поддерживаем нейтральный статус Туркменистана, который был поддержан Генеральной Ассамблеей ООН. Туркменистан недавно успешно провел Консультативную встречу лидеров стран региона в жемчужине Каспия – Авазе. Встреча была исключительно продуктивной и, безусловно, придала серьезный импульс взаимодействию всех стран Центральной Азии, – подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, глава государства напомнил, что торгово-экономическое сотрудничество служит стержнем казахско-туркменских многогранных связей.

После некоторого снижения двустороннего товарооборота на фоне глобальной пандемии по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается рост во взаимной торговле более чем на 30%. Естественно, это не предел наших возможностей. Очень серьезные резервы имеются в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности, – сказал президент Казахстана.

Также Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку предложению своего коллеги о проведении в 2022 году Дней культуры Туркменистана в Казахстане. Глава государства, гарантируя полный успех выступлений мастеров туркменской культуры в нашей стране, назвал это событие важным элементом в сфере культурно-духовных отношений.

Глава государства отметил, что Казахстан готов увеличить поставки целого ряда продукции по 60-ти товарным позициям на общую сумму более 130 млн долларов в Туркменистан.

Я уверен, что эта задача вполне подъемная. В частности, перспективным видится увеличение поставок нашей сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы, на взаимовыгодных условиях по рыночным ценам. Ранее Казахстан по договоренности с туркменской стороной начал экспорт пшеницы по приемлемой цене, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана в завершение отметил, что все вопросы, которые были обсуждены в рамках встречи, являются наглядными примерами особого характера казахско-туркменских отношений, демонстрацией нашей приверженности духу добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.