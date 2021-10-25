Какие документы подписали Токаев и Бердымухамедов

Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели двусторонние переговоры в расширенном формате, сообщает zakon.kz.
После встречи в узком формате главы двух стран продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций, – говорится в сообщении Акорды.
Президент Казахстана подчеркнул, что придает исключительное значение своему первому государственному визиту в братский Туркменистан.
Это событие носит особый характер и является шагом навстречу туркменским друзьям в достижении общей цели – вывода казахско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на качественно новый уровень, – сказал глава государства.
Касым-Жомарт Токаев, отмечая символичность сегодняшней встречи в год 30-летия независимости наших государств, от имени казахстанцев сердечно поздравил весь туркменский народ с этой юбилейной вехой.
Казахстан решительно поддерживает миролюбивую политику Туркменистана и Ваши инициативы, направленные на дальнейшее укрепление кооперации как в регионе Центральной Азии, так и на всем евразийском пространстве. Внешняя политика Туркменистана неизменно носит созидательный характер. Мы поддерживаем нейтральный статус Туркменистана, который был поддержан Генеральной Ассамблеей ООН. Туркменистан недавно успешно провел Консультативную встречу лидеров стран региона в жемчужине Каспия – Авазе. Встреча была исключительно продуктивной и, безусловно, придала серьезный импульс взаимодействию всех стран Центральной Азии, – подчеркнул президент Казахстана.
Кроме того, глава государства напомнил, что торгово-экономическое сотрудничество служит стержнем казахско-туркменских многогранных связей.
После некоторого снижения двустороннего товарооборота на фоне глобальной пандемии по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается рост во взаимной торговле более чем на 30%. Естественно, это не предел наших возможностей. Очень серьезные резервы имеются в сферах энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства, промышленности, – сказал президент Казахстана.
Также Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку предложению своего коллеги о проведении в 2022 году Дней культуры Туркменистана в Казахстане. Глава государства, гарантируя полный успех выступлений мастеров туркменской культуры в нашей стране, назвал это событие важным элементом в сфере культурно-духовных отношений.
Глава государства отметил, что Казахстан готов увеличить поставки целого ряда продукции по 60-ти товарным позициям на общую сумму более 130 млн долларов в Туркменистан.
Я уверен, что эта задача вполне подъемная. В частности, перспективным видится увеличение поставок нашей сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы, на взаимовыгодных условиях по рыночным ценам. Ранее Казахстан по договоренности с туркменской стороной начал экспорт пшеницы по приемлемой цене, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана в завершение отметил, что все вопросы, которые были обсуждены в рамках встречи, являются наглядными примерами особого характера казахско-туркменских отношений, демонстрацией нашей приверженности духу добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
- Совместное Заявление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова;
- Договор между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море;
- Соглашение между gравительством Республики Казахстан и gравительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы;
- Соглашение между gравительством Республики Казахстан и gравительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- Соглашение между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Туркменистана о сотрудничестве в сфере обороны;
- Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственной таможенной службой Туркменистана об организации обмена предварительными сведениями о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Республикой Казахстан и Туркменистаном;
- Меморандум о сотрудничестве в области информации между Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством "Туркменавтоулаглары" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о развитии международных автомобильных перевозок;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Агентством транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана о перевозке и транзите грузов и пассажиров;
- Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана в социально-трудовой сфере;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана по сотрудничеству в области сельского хозяйства;
- Меморандум между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Государственным комитетом Туркменистана по статистике о сотрудничестве;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области культуры;
- Меморандум о взаимопонимании по торговому сотрудничеству между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана;
- Меморандум между АО "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" и Агентством "Türkmendemirýollary" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана об основных принципах сотрудничества в области железнодорожного транспорта и развития контейнерных перевозок;
- Меморандум о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана;
- Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Туркменским государственным университетом имени Махтумкули;
- Меморандум о взаимопонимании между НАО "Казахский национальный университет имени Аль-Фараби" и Институтом международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана;
- Соглашение о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке инфокоммуникационных сетей электросвязи АО "Jusan Mobile" и КЭ "Туркментелеком" на границе Туркменистан/Республика Казахстан.
Хотите быть в курсе важных новостей?