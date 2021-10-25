Когда Кок-Жайлау вернут в состав Иле-Алатауского нацпарка

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК рассказал, когда урочище Кок-Жайлау вернут в состав Иле-Алатауского национального парка, передает корреспондент zakon.kz.

30 сентября 2020 года был принят соответствующий закон, который регламентировал порядок перевода земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий. Принятие вышеуказанного закона послужило законодательным основанием возврата земель проекта Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка. На сегодня площадь земель – это порядка чуть более 1 тыс. га. В настоящее время разрабатывается проект постановления правительства непосредственно о передаче земель в парк, – сказал Брекешев.

По его словам, процедура согласования проекта постановления и утверждения занимает около месяца.

Думаю, что до конца текущего года все эти процедуры мы завершим. То есть до конца года Кок-Жайлау будет возвращен в состав Иле-Алатауского нацпарка, – заверил министр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан