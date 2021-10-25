Пятерых водителей наказали за гонки в Нур-Султане

В ночное время камерами видеонаблюдения замечены пять водителей, устроивших между собой гонки. Любители быстрой езды на высокой скорости двигались по мосту, выезжая на полосу встречного движения, сообщает zakon.kz.

Сотрудниками полиции все водители-нарушители были задержаны и привлечены к административной ответственности по ст. 596 КРКоАП. По решению суда нарушителям грозит лишение права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев, – рассказали в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Кроме того, 22-летний водитель автомашины марки Mercedes Benz за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения подвергнут адмаресту на 15 суток и лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет. Как уточняется, автомобиль он арендовал.

За нарушение правил эксплуатации транспортных средств и допуск к управлению автомобилем водителя, не прошедшего медицинский осмотр, в отношении ТОО составлен административный протокол по ст. 590 КоАП РК, наложен штраф в размере 30 МРП. В общей сложности на водителей составлено девять административных протоколов. Среди нарушений: выезд на встречную полосу, маневр без подачи сигнала безопасности, повреждение дорожного покрытия, управление технически неисправным автомобилем, не прошедшим технический осмотр, – отмечается в сообщении.

Также сообщается, что задержанные водители неоднократно грубо нарушали ПДД, превышая скоростной режим. К примеру, 31-летний водитель одной из автомашин Mercedes Benz на сегодняшний день имеет 76 нарушений, 36 нарушений числится за 22-летним водителем автомашины Toyota Camry – превышения скорости зафиксированы камерами "Сергек".

В настоящее время все автомашины водворены на коммунальную штрафную стоянку.