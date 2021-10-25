Ученые рассказали, как коронавирус влияет на работу мозга

Благодаря проведенным опытам удалось установить, что при заражении коронавирусной инфекцией нарушается баланс в выработке сахаров, передает zakon.kz.

Молекулярные биологи из Бразилии рассказали об изменении порядка выработки белков при ковиде. Из-за этого в инфицированных мозговых клетках нарушается круговорот сахаров. Это объясняет, почему больные могут мучиться горячкой и столкнуться со множеством других нейрофизиологических последствий: провалами в памяти, ослаблением умственных способностей и т.д.

Бразильские ученые во главе с профессором Университета Сан-Паулу Жан-Пьером Перо провели наблюдения над генами сирийских хомячков, инфицированных ковидом. Медики пытались выяснить, на работу каких генов влияет болезнь и почему в работе мозга появляются разнообразные нарушения. Для этого они сравнили образцы клеток здоровых и зараженных хомячков, взятые из разных тканей. Главным критерием анализа была активность генов различных типов.

В ходе исследования специалисты внимательно наблюдали за тем, как нарушалась работа мозговых тканей при заражении ковидом. Выяснилось, что инфекция мешает работе около 600 разных участков ДНК. Большая часть этих генов была связана с круговоротом сахаров. Нарушения в метаболизме затем способствовали сбоям при выработке особых молекул – продуктов обмена между нервными клетками.

Похожие нарушения в работе ДНК были обнаружены в мозговых тканях умерших от коронавируса людей, у носителей болезней Паркинсона, Хантингтона, бокового амиотрофического склероза и других. Дальнейшее изучение этой темы поможет понять, как справиться с симптомами тяжелого ковида, сколько эти реакции организма будут сохраняться у пациентов, справившихся с инфекцией, и не станут ли они болезненнее через некоторое время.

Статью бразильских ученых пока не проверяли влиятельные специалисты, поэтому необходимо дождаться независимого рецензирования для того, чтобы делать долгоиграющие выводы.