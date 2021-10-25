Роддом построят в Туркестане на средства Объединенных Арабских Эмиратов

В Туркестане началось строительство родильного дома имени наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаянна на 80 мест, сообщает zakon.kz.

Заместитель премьер-министра, министр по делам президента Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мансур Бен Заид Аль Нахаян и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заложили капсулу в фундамент нового центра материнства и детства.

Мы закладываем капсулу на месте строительства одного из важных объектов здравоохранения. Это здание – благотворительная помощь шейха Мансура Бен Заида Аль Нахаяна для жителей Туркестана. Совместная реализация данного проекта акиматом Туркестанской области и Абу-Дабийским фондом развития является символом укрепления тесных исторических связей и стратегического партнерства между Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Казахстан, а также вкладом в укрепление здоровья казахстанского народа и в инфраструктурное развитие города Туркестан, – говорится в капсуле.

Строительство современного родильного дома в Туркестане началось после договоренностей, достигнутых в декабре прошлого года на встрече акима Туркестанской области Умирзака Шукеева и шейха Мансура Бен Заида Аль Нахаяна в Объединенных Арабских Эмиратах.

Строительство нового родильного дома планируется завершить в следующем году. Общая площадь здания составляет 8 тыс. кв. м, территория участка – 33 тыс. кв. м. Современный родильный дом будет построен по европейскому образцу.