Российский эксперт Егор Васильев рассказал о том, как можно сэкономить на автомобильной резине, сообщает zakon.kz.

Есть пути, позволяющие сэкономить на шинах. Прежде всего, это бережная эксплуатация резины строго в пределах соответствующего типу шины сезона. Естественно, что шины, как и автомобили, бывают как премиальными, так и более дешевыми даже в рамках одного бренда. Так что вполне можно ориентироваться и на бюджетные модели – без существенного снижения их потребительских свойств, – рассказал rg.ru Васильев.

Как уточняется, современные автомобили в соответствии с рекомендациями автопроизводителя могут использовать шины разного диаметра и профиля. Понятно, что высокопрофильные шины всегда будут дороже. А с учетом приближающейся зимы лучше использовать шины с меньшим внутренним диаметром, но более высоким профилем. Это позволит им дольше сохранять контакт с поверхностью при возникновении продольных и поперечных ускорений.

Также при покупке шин не обязательно ориентироваться на самые новые модели. Часто их предшественники ничуть не хуже, а вот стоят существенно дешевле. И, конечно, если большую часть времени вы управляете автомобилем в городских условиях, можно сделать выбор в пользу нешипованных шин. Они будут дешевле своих колючих собратьев, – отметил эксперт.