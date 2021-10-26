Головкин получил шанс завоевать звание линейного чемпиона

Обозреватель бокса Ringnews24.com и Grueling Truth Джеремайя Прейссер заявил, что чемпион мира IBF/IBO Геннадий Головкин должен провести бой с обладателем титула WBC Джермаллом Чарло, сообщает zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, ранее американец бросил Головкину вызов, заявив, что пришло время объединить их пояса.

Этот бой обязательно должен случиться. У Головкина есть шанс стать линейным чемпионом в среднем весе и он должен им воспользоваться. Я надеюсь, так оно и будет. Стимул есть, и я не думаю, что Чарло представляет слишком большую угрозу в возрасте Головкина, тем более что ни один из них, скорее всего, не получит Альвареса, – написал Прейссер в twitter.

Стоит отметить, что звание линейного чемпиона является неофициальным и почетным. Линейным чемпионом называют боксера, победившего сильнейшего представителя своей весовой категории. Либо же этот статус разыгрывается в поединке первого и второго номеров того или иного дивизиона.

Следующий поединок GGG намерен провести в конце года в Японии против чемпиона мира WBA Super в средней категории Риоты Мураты.





