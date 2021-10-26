23-летний парень ударил кувалдой школьника в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в начале сентября неподалеку от села Мичурино.

По словам мамы пострадавшего, сын сам хотел подзаработать на сборе картофеля и моркови. К сожалению, подработка обернулась травмой.

Сын мне сказал, что кувалдой по руке его ударил 23-летний парень. Они там чуть-чуть повздорили. Сын после этого 10 дней лежал в больнице, операцию сделали, и вот уже полтора месяца ходит с гипсом. Заявление в полицию я написала в тот же день, – рассказывает Айгуль Адришева.

Ситуацию изданию Irbistv.kz прояснили в полиции. Оказалось, что матери нужно идти в суд.

Проступок, предусмотренный статьей "Неосторожное причинение вреда здоровью", считается делом частного обвинения. Чтобы начать дело, пострадавшее лицо должно подать в суд жалобу о привлечении лица, причинившего ему вред, к уголовной ответственности, соблюдая правила о подсудности, – сообщила Жанна Белялова, руководитель пресс-службы ДП области.

В полиции отметили, что эти правила маме пострадавшего школьника разъясняли.

Даже нашли бесплатного адвоката, который должен был помочь правильно составить заявление в суд.