Как удалось стабилизировать эпидситуацию в Нур-Султане

26 октября Нур-Султан вышел из "красной" и перешел в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Меры, которые были приняты со стороны государства, позволили стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Если в августе было зарегистрировано в среднем 1500-1600 случаев, то на сегодня этот показатель не превышает 200. С учетом этого город перешел в "желтую" зону, – сказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на заседании правительства.

По его словам, загруженность инфекционных коек составляет 49%. В отделениях реанимации лечение получают 46 пациентов. А количество пациентов, находящихся в отделениях первичной медико-санитарной помощи, снизилось с 13 тыс. до 2 тыс. человек.

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В настоящее время продолжают работать семь инфекционных и один карантинный стационар. Закрыты восемь инфекционных стационаров, сейчас их перепрофилируют.

Продолжается вакцинация населения. Первым компонентом вакцинированы 444 тыс. человек – это 62,3%, вторым компонентом – 410 тыс. человек, или 57,6%, – добавил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан