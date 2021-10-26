Касым-Жомарт Токаев дал поручения Аскару Мамину

26 октября 2021, 10:37
Фото: Facebook

Касым-Жомарт Токаев поручил Аскару Мамину возглавить казахстанскую делегацию на конференции об изменении климата в Глазго, сообщает zakon.kz.

Об этом написал Берик Уали на странице в Facebook.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Аскару Мамину возглавить казахстанскую делегацию на предстоящей 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26, которая состоится в шотландском городе Глазго, – уточнил пресс-секретарь.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?