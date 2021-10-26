Эпидемиолог сравнил опасность дельта-штамма и AY.4.2

Эпидемиолог заявил, что данных, подтверждающих более тяжелое течение COVID-19 при AY.4.2 – нет, передает zakon.kz.

Данных о том, что новый вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжелое течение болезни или что он устойчив к антителам, нет, – заявил РИА Новости сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По мнению специалиста, первые публикации британского Агентства по здравоохранению по этому вопросу не содержат убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между исходным вирусом и его новой разновидностью.

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Хафизов добавил, что в представленных исследованиях не учитывали, в частности, возраст пациентов или наличие у них прививки.

Поэтому считаю, что результаты анализа необходимо интерпретировать с большой осторожностью, – отметил Хафизов.

Своим мнением об опасности дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2 в эфире радиостанции Sputnik поделился иммунолог-аллерголог Владимир Болибок:

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