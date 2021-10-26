В Алматы наказали водителя, разъезжавшего по тротуару в парке 

26 октября 2021, 13:49
Фото: Zakon.kz

В парке Алматы мужчина ездил по тротуару, передает Zakon.kz.

Видео появилось в социальных сетях. Полицейскими была проведена проверка.

В результате проверки был установлен правонарушитель. Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 596 ч. 1 КРК об АП "Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения", – сказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

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