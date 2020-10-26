От студента до пенсионера: работу для всех слоев населения предлагают в Казахстане

На казахстанском финансовом рынке появилась новая платформа для заработка. Теперь у каждого совершеннолетнего гражданина страны есть возможность работать прямо в телефоне. Как именно, предлагаем узнать в этом материале.

Приложение Nomad Agent, недавно появившееся в App Store и Play Market, дает возможность официально работать страховым агентом онлайн. Чистую прибыль пользователь получает с процентов от продаж страховок на машину, квартиру, медицину и другое.

Отличие "номадагентов" от обычных страховщиков в том, что им нет надобности приезжать в офис, распечатывать договора, проставлять печати, делать подсчет и заниматься иной рутиной работой. Вся работа ведется прямо в телефоне с помощью встроенных калькуляторов. Что немаловажно, нет никаких ограничений по количеству продаж - 100 полисов в день или пара в месяц - каждый решает сам.

Пользователи, уже скачавшие приложение, отметили, что стартовали со своих близких. Иными словами, пользователи Nomad Agent оформляют полисы на своих родственников, друзей, знакомых, и получают полноценный процент продаж. Весь финансовый процесс чист и прозрачен: продал страховку - получи свои деньги.

Приложение доступно для всех слоев населения, проживающих в любом регионе страны. Неважно, студент ли вы, мама в декрете, ищите ли дополнительный доход или вовсе безработный, проживаете в мегаполисе или в сельской местности - возможность заработка с помощью Nomad Agent есть у каждого. И в этом его социальное предназначение.

Когда-то я и сам испытывал финансовые трудности, поэтому изначальная цель была и остается - дать каждому возможность изменить свое финансовое положение, - поделился Председатель Правления одной из крупнейших страховых компаний "Номад Иншуранс" и инициатор создания новой платформы Даурен Иманжанов.

Он добавил, что еще одной важной и глобальной целью является изменение системы страхования в стране в сторону прогресса. Стоит отметить, что Nomad Agent действительно может реформировать уже застоявшийся страховой рынок в Казахстане и дать старт для полной цифровизации системы.