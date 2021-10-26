Александр Овечкин улучшил несколько личных рекордов в НХЛ

26 октября завершился матч Чемпионата НХЛ между "Оттава Сенаторз" и "Вашингтон Кэпиталз", передает zakon.kz.

Поединок прошел на родном стадионе "сенаторов", где успех праздновали гости со счетом 7:5. Главным героем матча стал российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, который отметился дублем.

Вторая шайба в этом матче стала для Александра седьмой в новом сезоне, благодаря чему россиянин по голам за карьеру в НХЛ приблизился к Бретту Халлу. Теперь на счету Овечкина 737 точных бросков, и ему осталось забить пять шайб, чтобы перегнать занимающего четвертое место легендарного североамериканца – 741. В начале нынешнего регулярного чемпионата Овечкин уже превзошел результат Марселя Дионна (731).

Встреча с "Оттавой" стала для россиянина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил минимум дубль, сообщает пресс-служба "Вашингтон Капиталз". По данному показателю 36-летний форвард располагается на четвертом месте в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (189), Халлу (158) и занимающему третье место Марио Лемье (154). Отставание от канадца сокращено до трех матчей.

Благодаря седьмой шайбе в новом сезоне, Овечкин возглавил зачет снайперов регулярного Чемпионата НХЛ.

Александр стал очень близок к тому, чтобы подняться на 31-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. В его активе стало 1332 (737+595) очка в 1203 матчах в лиге. Ближайшая цель – результат Майка Гартнера, отставание от которого Овечкин сократил до трех очков. В активе Майка 1335 результативных действий.



Куандык Шынасилов