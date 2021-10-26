Пожар произошел в одной из школ Акмолинской области

В одной из школ Акмолинской области произошло возгорание, передает zakon.kz.

Ночью 26 октября в школе села Зеренды произошло возгорание кабинета тренера на площади 40 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 02:05 и ликвидирован в течение 15 минут. Площадь пожара составила 40 кв. м. При пожаре повреждены помещения тренерской. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ведомстве отметили, что причины пожара устанавливаются.

По информации управления образования, учебный процесс в КГУ "Общеобразовательная школа №2 села Зеренды" переходит на онлайн-режим до конца недели. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На месте работают сотрудники ДЧС Акмолинской области.