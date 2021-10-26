Рафаэль Надаль поздравил 90-летнего болельщика

26 октября 2021, 15:12
Фото: instagram/rafaelnadal

20-кратный чемпион "Гранд Слэмов" испанец Рафаэль Надаль поздравил с юбилеем своего болельщика из Ла-Коруньи, сообщает zakon.kz.

Король грунта Надаль записал видеопоздравление по просьбе его внучки.

Бесконечно благодарна Рафаэлю и всем, кто помог сделать его 90-летие незабываемым. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что я оставлю видео приватным. Но я покажу вам его реакцию, – написала девушка в Twitter.


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