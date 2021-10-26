Рафаэль Надаль поздравил 90-летнего болельщика

20-кратный чемпион "Гранд Слэмов" испанец Рафаэль Надаль поздравил с юбилеем своего болельщика из Ла-Коруньи, сообщает zakon.kz.

Король грунта Надаль записал видеопоздравление по просьбе его внучки.

Бесконечно благодарна Рафаэлю и всем, кто помог сделать его 90-летие незабываемым. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к тому, что я оставлю видео приватным. Но я покажу вам его реакцию, – написала девушка в Twitter.

Eternamente agradecida a @RafaelNadal y a todos los que habéis ayudado a que su 90 cumpleaños fuese inolvidable. Espero que comprendáis, que el video lo dejaré en la intimidad. Os muestro su reacción. De hoxe nun ano Parrallito!! ♥️ pic.twitter.com/2OoBOugRHI — Pilar Leon (@pilarleon007) October 20, 2021

Куандык Шынасилов